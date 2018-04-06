Возобновлены строительные работы на МЖК «Изумрудная долина»

В целях завершения строительства малоэтажного жилого комплекса «Изумрудная долина», расположенного в деревне Солманово Одинцовского района Минстроем Московской области совместно с администрацией Одинцовского района была привлечена компания ООО «ФСК „Лидер“ — девелопер с надежной репутацией и высокой активностью на строительном рынке. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального Министерства строительного комплекса.

Финансово-строительная

корпорация „Лидер“ выступит в роли организатора и координатора проекта по достройке долгостроя ЖК „Изумрудная долина“. С 26 марта текущего года на строительных площадках

кварталов возобновлены строительные работы

МЖК „Изумрудная долина“ признан проблемным и находится на контроле Минстроя Московской области в связи с возникшими финансовыми трудностями у застройщика

ЗАО „Ипотечная компания М-6“. Указанная компания в настоящее время включена в Реестр проблемных застройщиков.

В рамках данного малоэтажного жилого комплекса застройщиком было начато строительство 47 домов, для чего привлечены денежные средства 870 граждан. Обязательства перед участниками долевого строительства по передаче квартир не были исполнены в установленный срок. В 2015 году с вводом в эксплуатацию 6 жилых домов данного жилого комплекса были обеспечены права 170 граждан. В рамках своих компетенций ФСК „Лидер“ будет осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств для обеспечения ввода в эксплуатацию 11 жилых домов квартала № 3, 2 жилых домов в квартале № 4 и 10 жилых домов в квартале № 7. Финансирование объектов долгостроя планируется с привлечением сторонних инвесторов.

По информации девелопера, в настоящее время ведется установка дверей в доме № 34. В домах № 33, № 36, № 39 и № 42 двери уже установлены. Также в домах № 39 и № 42 установлены котлы, а в доме № 33 продолжается их установка.12 домов данного жилого комплекса находятся в высокой степени строительной готовности, на их достройку требуется порядка 300 миллионов рублей.

С завершением строительства домов 3, 4 и 7 кварталов будут обеспечены права всех оставшихся 700 пострадавших

граждан-соинвесторов

— Максим Фомин.