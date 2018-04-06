Преображенку благоустроят и озеленят

План комплексного развития района Преображенское включает в себя самые разные направления: озеленение и благоустройство дворов, развитие социальной сферы, содержание объектов городского хозяйства.

В прошлом году на эти цели было выделено более 400 миллионов рублей. Было благоустроено одиннадцать дворов. Еще пять дворов попали в списки на благоустройство благодаря неравнодушным жителям, которые проголосовали за них на портале «Активный гражданин». Для этого были выделены средства стимулирования управы нашего района — они складываются из доходов от платных парковок, а также от налогов предпринимателей и сдаваемых в аренду квартир.

В прошлом году были благоустроены школьные территории — на это выделили девятнадцать миллионов рублей, на социальную политику — шестнадцать миллионов рублей. Были выделены деньга на ремонт и техническое оснащение преображенского Совета ветеранов и общественных пунктов охраны порядка — на это потратили 1,8 млн рублей.