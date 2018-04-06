Цена на куличи в Челябинске оказалась одной из самых низких в России 

Стоимость пасхальных куличей в Челябинске оказалась почти в два раза ниже, чем в среднем по России, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«За последний месяц количество поисковых запросов на куличи возросло в 20 раз. При этом в предпасхальную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику, возросла и средняя стоимость куличей в стране», — отмечают специалисты сервиса бесплатных объявлений «Юла».
В Челябинске объявления о продаже домашних куличей начали появляться ещё в начале марта. С тех пор их количество выросло в три раза. Примечательно, что с ростом предложений более чем в два раза снизилась и средняя стоимость товара. Сейчас пасхальный кулич в Челябинске домашнего производства можно купить за 165 рублей. Это на 45% ниже средней стоимости главного пасхального атрибута по стране.
Самые дорогие куличи оказались в Сочи — 500 рублей, в Ярославле и Краснодаре их продают по 450 рублей. Самые низкие цены, помимо Челябинска, — в Волгограде (109 рублей).
«При покупке готового кулича нужно проверить его внешний вид и состав. Использоваться должны натуральные ингредиенты, а не яичный порошок или маргарин вместо масла, — советуют специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области. — Верхушка кулича должна быть сухой. Лучше не покупать изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками. Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности продукции, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям. Таким документом является декларация о соответствии товара».