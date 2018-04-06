Цена на куличи в Челябинске оказалась одной из самых низких в России

Стоимость пасхальных куличей в Челябинске оказалась почти в два раза ниже, чем в среднем по России , сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«За последний месяц количество поисковых запросов на куличи возросло в 20 раз. При этом в предпасхальную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику, возросла и средняя стоимость куличей в стране», — отмечают специалисты сервиса бесплатных объявлений «Юла».

В Челябинске объявления о продаже домашних куличей начали появляться ещё в начале марта. С тех пор их количество выросло в три раза. Примечательно, что с ростом предложений более чем в два раза снизилась и средняя стоимость товара. Сейчас пасхальный кулич в Челябинске домашнего производства можно купить за 165 рублей. Это на 45% ниже средней стоимости главного пасхального атрибута по стране.

Самые дорогие куличи оказались в Сочи — 500 рублей, в Ярославле Краснодаре их продают по 450 рублей. Самые низкие цены, помимо Челябинска, — в Волгограде (109 рублей).