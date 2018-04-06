В ОП РФ предложили установить годовую стоимость патента для самозанятых граждан в размере 10 тыс. руб.

Общественной палате РФ предложили установить годовую стоимость патента для самозанятых граждан в размере 10 тыс. руб. Об этом в ходе обсуждения законопроектов «Об уточнении статуса самозанятых граждан» сообщил заместитель председателя комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ Илья Семин

«Стоимость этого патента должна быть, на мой взгляд, 10 тыс. руб. в год. При этом должна быть возможность дифференцированного патента, например, возможность покупки на квартал, на полгода, год. 20 тыс. руб. в год, мне кажется, много для того, чтобы у муниципалитетов был стимул их (самозанятых граждан — прим. Агентства «Москва» ) привлекать», — подчеркнул И. Семин.

По его словам, платеж должен автоматически отчисляться во все страховые фонды. Также И. Семин предложил расширить виды деятельности самозанятых граждан. «Конечно, нужно расширить виды деятельности. Не только три, как сейчас, а как минимум до 40», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что министерство финансов РФ подготовило два проекта федеральных законов об уточнении статуса самозанятых граждан: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и ст. 13 федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и „О внесении изменений в федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“.