В Пскове хотят приватизировать «Дом Софьи Перовской»

Условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2018 года утвердили депутаты Псковской городской Думы сегодня на сессии, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ларисы Морозовой, предлагается приватизировать 8 объектов, в том числе объекты культурного наследия.

Среди них — дом № 42 по ул. Советской, где в 1856-1864 годах жила революционерка Софья Перовская , дом № 34 по ул. Свердлова, являющийся «Усадьбой городской Журавлевых. Флигель жилой, около 1913 года». Здания нуждаются в дорогостоящей реконструкции, требуют выполнения значительных работ и средств.

По прогнозам специалистов, минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет Пскова от продажи предложенных вниманию депутатов объектов составит 16,9 млн рублей. Большинством голосов на сессии это решение было принято.

Далее парламентарии одобрили крупную сделку муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» по продолжению расчета с подрядчиком квартирами, построенными в доме № 5 по Зональному шоссе.