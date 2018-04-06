В Омске началась процедура банкротства застройщика ЖК «Сады Наука»

Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Накануне, 5 апреля, Арбитражный суд Омской области запустил процедуру банкротства ООО «СК „Русмонтаж“. Компания занималась строительством ЖК „Сады Наука“ в районе улиц Тюленина, Заозерной и проспекта Королева. В настоящее время три многоэтажки недостроенные. Сейчас в компании началась процедура наблюдения.

»После наблюдения в СК «Русмонтаж» будет введена та стадия, при которой управление уже перейдет к арбитражному управляющему. Всем дольщикам же сейчас необходимо обращаться в Арбитражный суд Омской области, чтобы сохранить свои права на квартиры, а также иметь возможность получить неустойку за нарушение срока передачи квартир», — заявил руководитель Общества защиты прав потребителей в сфере строительства Дмитрий Дмитриев

Напомним, жильцы должны были получить свои квартиры в новых домах еще в 2015 году. Первое заявлении о признании банкротом ООО «СК „Русмонтаж“ поступило в Арбитражный суд Омской области в мае 2017 года.