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В Москве стало меньше дорогих квартир
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В Москве стало меньше дорогих квартир 

dom.lenta.ru 23 минуты назад
Фото: ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО / «КОММЕРСАНТЪ»
По итогам первого квартала 2018 года объем предложения на московском рынке элитных новостроек составил 1482 лота, снизившись на 10 процентов по сравнению с показателем за декабрь 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы агентства Welhome, поступившие в «Дом» в пятницу, 6 апреля.
Средняя стоимость дорогих квадратных метров также уменьшилась — на пять процентов, до 849 тысяч рублей. За три года, с первого квартала 2015-го по настоящее время, падение цены элитного «квадрата» достигло 16 процентов.
По данным аналитиков, за три первых месяца 2018-го в столичных новостройках элитного класса было продано 144 квартиры и апартаментов — на шесть процентов меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Средний бюджет сделки за год сократился на 11 процентов, 99,3 миллиона рублей.
Наиболее востребованными у покупателей «элитки» остаются Хамовники, на долю новостроек в этом районе пришлось 66 процентов продаж. Также высокий уровень спроса зафиксирован в Замоскворечье (12 процентов сделок), Пресненском районе (шесть процентов) и около Чистых прудов (пять процентов).
В Welhome прогнозируют, что до конца 2018-го в продажу в Москве поступят еще как минимум 11 новых элитных жилых комплексов.
Ранее сообщалось, что на российский рынок элитного жилья начали возвращаться эмигранты. Больше всего заявок на покупку объектов недвижимости поступает от россиян из Великобритании (66 процентов), Германии (23 процента) и Соединенных Штатов (девять процентов).
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