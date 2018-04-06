В Москве стало меньше дорогих квартир

По итогам первого квартала 2018 года объем предложения на московском рынке элитных новостроек составил 1482 лота, снизившись на 10 процентов по сравнению с показателем за декабрь 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы агентства Welhome, поступившие в «Дом» в пятницу, 6 апреля.

Средняя стоимость дорогих квадратных метров также уменьшилась — на пять процентов, до 849 тысяч рублей. За три года, с первого квартала 2015-го по настоящее время, падение цены элитного «квадрата» достигло 16 процентов.

По данным аналитиков, за три первых месяца 2018-го в столичных новостройках элитного класса было продано 144 квартиры и апартаментов — на шесть процентов меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Средний бюджет сделки за год сократился на 11 процентов, 99,3 миллиона рублей.

Наиболее востребованными у покупателей «элитки» остаются Хамовники, на долю новостроек в этом районе пришлось 66 процентов продаж. Также высокий уровень спроса зафиксирован в Замоскворечье (12 процентов сделок), Пресненском районе (шесть процентов) и около Чистых прудов (пять процентов).

В Welhome прогнозируют, что до конца 2018-го в продажу в Москве поступят еще как минимум 11 новых элитных жилых комплексов.