На строительство дома в Елшанке собрали 90 миллионов рублей 

Повестку дня в межсезонье верстает погода. Она скорректировала темпы строительства многоэтажного дома в саратовском поселке Елшанка. Ожидается, что дом в Елшанке будет введен в третьем квартале 2019 года.
По словам застройщика в течение двух недель строительство на площадке возобновится. В первой и второй блок-секциях забито около 200 свай, сварен металлический каркас для заливки фундамента.
Что касается финансов, то журналисты выяснили в кругах, приближенных к застройщику, что в настоящее время на строительство многоэтажного дома в поселке Елшанка перечислено 70 млн спонсорских рублей. Ждут еще 20 млн Если учесть, что общая стоимость всех строительных работ по возведению здания на Московском шоссе составит порядка 300 млн рублей, то почти треть уже поступило. Напомним, что новостройка позволит улучшить жилищные условия 226 саратовским семьям. Напомним, осенью 2017 года, во время рабочей поездки в свой избирательный округ, Вячеслав Володин встретился с жителями Елшанки, и принял решение о начале реализации благотворительного проекта по строительству 9-10 этажного шестиподъездного дома для переселения жителей из 21 аварийного дома в поселке.