На строительство дома в Елшанке собрали 90 миллионов рублей

Повестку дня в межсезонье верстает погода. Она скорректировала темпы строительства многоэтажного дома в саратовском поселке Елшанка. Ожидается, что дом в Елшанке будет введен в третьем квартале 2019 года.

По словам застройщика в течение двух недель строительство на площадке возобновится. В первой и второй блок-секциях забито около 200 свай, сварен металлический каркас для заливки фундамента.