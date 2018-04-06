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53 семьи новоселов заехали в новую многоэтажку на улице Авиационной
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53 семьи новоселов заехали в новую многоэтажку на улице Авиационной 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Новенькая красивая девятиэтажка в Авиагородке появилась еще в 2017 году — в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот. Жильцы заехали в квартиры феврале этого года, и уже успели оценить все плюсы и минусы нового дома. Они рассказали о первых впечатлениях на встрече с Евгением Араповым.
«Квартира очень уютная, сухая, без сквозняков, ремонт светлый, — поделилась Мария Башмакова. — Мебелью пока не успели обзавестись, даже не все вещи разобрали! Тем не менее, мы очень счастливы! И особенно меня, как маму, радует ванная комната. Дело в том, что по планировке, только в нашей квартире установлены батареи именно в ванной комнате — мне теперь очень удобно купать детей. И район очень хорошо расположен: до центра города можно доехать за 13 минут на маршрутке».
Глава города подробно расспросил молодую маму о том, какие впечатления она получила от первых недель проживания в новом доме. Мария ответила, что в самом начале, как и другие жильцы, ее семья обнаружила незначительные недостатки в помещении, которые очень быстро устранила управляющая компания. Сейчас — никаких вопросов к обслуживанию дома у Башмаковых нет. Евгений Сергеевич вручил молодой семье подарочный сертификат на покупку мебели и еще один — на семейную фотографию. Детишкам — дочке Софье и сыну Владу глава города подарил по игрушке.
В целом, по программе обеспечения жильем детей-сирот, в девятиэтажку на Авиационной заселили 53 семьи. В будущем году рядом появится еще один такой же дом-близнец, в который заедут новые семьи.
«Обеспечение детей-сирот в Оренбурге осуществляется с 2010 года, за это время представители этой категории населения получили 403 жилых помещения, — рассказала исполняющий обязанности начальника управления жилищной политики Ольга Щербатова. — Этот дом был сдан в 2017 году, заселение прошло в феврале 2018 года. В квартиры заселено 53 семьи. На 2018 год деньги также выделены: мы планируем рядом постройку еще одного дома на такое же количество квартир».
По словам Ольги Щербатовой, программа будет действовать и дальше: она ежегодно финансируется. В этом году бюджет программы составил 71 млн 753 тыс. руб.
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