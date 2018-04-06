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Риэлторы Карелии обсудили проблемы профессионального сообщества
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Риэлторы Карелии обсудили проблемы профессионального сообщества 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
5 апреля в Петрозаводске состоялась Первая профессиональная конференция риэлторов Республики Карелия.
Организатор конференции — Многофункциональный Центр Недвижимости.
Партнерами конференции выступили Пенсионный фонд РК, Лига предпринимателей Карелии и проект «ДомЭкспресс». На конференции освещался ряд вопросов актуальных для профессионального сообщества в текущий момент: использование материнского капитала для улучшения жилищных условий клиентов; объединение участников рынка недвижимости Карелии с целью создания профессионального союза и защиты интересов риелторов. Анонсирован новый портал для продвижения объектов недвижимости «ДомЭкспресс». Мероприятие способствовало открытому диалогу участников рынка и предоставило возможность обсудить наболевшие проблемы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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