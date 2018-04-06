Риэлторы Карелии обсудили проблемы профессионального сообщества

Организатор конференции — Многофункциональный Центр Недвижимости.

Партнерами конференции выступили Пенсионный фонд РК, Лига предпринимателей Карелии и проект «ДомЭкспресс». На конференции освещался ряд вопросов актуальных для профессионального сообщества в текущий момент: использование материнского капитала для улучшения жилищных условий клиентов; объединение участников рынка недвижимости Карелии с целью создания профессионального союза и защиты интересов риелторов. Анонсирован новый портал для продвижения объектов недвижимости «ДомЭкспресс». Мероприятие способствовало открытому диалогу участников рынка и предоставило возможность обсудить наболевшие проблемы.