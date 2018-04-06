Спонсорский дом в Саратове получил деньги на строительство

Продолжается строительство многоквартирного дома для переселенцев из бараков Елшанки областного центра.

В настоящий момент, как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», готовится строительная площадка для возведения нового дома. Проблем с финансированием нет. На стройку выделено 90 млн рублей. Большая часть из этих средств уже поступила.

Проект — абсолютно спонсорский. Средства выделяет спикер ГД РФ Вячеслав Володин . Общая калькуляция составляет порядка 300 млн рублей. Спикер не раз обращался к бизнесменам Саратовской области помочь в строительстве так называемого спонсорского дома. Однако очереди из желающих помочь материально не наблюдается, если не считать застройщика и депутата Леонида Писного, обещавшего помочь стройматериалами.

Напомним, в конце минувшего года жители поселка Елшанка попросили во время визита к ним Володина помочь с жильем. Люди проживают в непригодных для существования бараках. Спикер пообещал выполнить просьбу и вплотную занялся жилищной проблемой саратовцев