В России подорожало вторичное жилье

Вторичное жилье подорожало в большинстве крупных городов России

Вторичное жилье подорожало в первом квартале 2018 года в большинстве крупных городов России , говорится в сообщении портала "Мир квартир". В среднем стоимость квадратного метра выросла на 2%.

Положительная динамика отмечена в 80% городов, попавших в исследование. Всего специалисты проверили цены на вторичку в 69 городах с населением более 300 тысяч человек, учитывали показатели всех ценовых сегментов за исключением элитного.

Тренд на повышение, который затронул большинство российских городов, не сказался на Москве — в столице зафиксирована отрицательная динамика: минус 2,7%. Средняя стоимость квадратного метра вторички в Москве по итогам первого квартала составила 203,6 тысячи рублей.

На втором месте по стоимости вторичного жилья — Петербург , где квадратный метр подорожал на 3,1% — до 109,2 тысячи рублей.