Курганский застройщик закопал под детской площадкой опасный объект

Нарушения выявили представители регионального Общенародного фронта. Невзирая на это, построенное два года назад здание, администрация города приняла в эксплуатацию. Так у дома на улице Ломоносова, 34 септик оказался меньше, чем было запроектировано. Кроме того, он размещен прямо под детской площадкой. В итоге жильцы вынуждены гораздо чаще обращаться за откачкой сточных вод. Также они опасаются за безопасность детей.

Результаты проверки активисты передали собственникам жилья. Кроме того, они обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям муниципальных властей.