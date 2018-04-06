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Курганский застройщик закопал под детской площадкой опасный объект
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Курганский застройщик закопал под детской площадкой опасный объект 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Нарушения выявили представители регионального Общенародного фронта. Невзирая на это, построенное два года назад здание, администрация города приняла в эксплуатацию. Так у дома на улице Ломоносова, 34 септик оказался меньше, чем было запроектировано. Кроме того, он размещен прямо под детской площадкой. В итоге жильцы вынуждены гораздо чаще обращаться за откачкой сточных вод. Также они опасаются за безопасность детей.
Результаты проверки активисты передали собственникам жилья. Кроме того, они обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям муниципальных властей.
«ФедералПресс» ранее писал: вопросы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, будут решены в ближайшее время. Об этом заявил координатор партпроекта Александр Сидякин. Каким будет это решение, Сидякин пока не сказал. Он лишь заметил, что несправедливо забывать о людях, проживающих в ветхом и аварийном жилье, которые не попали в предыдущую программу переселения. По словам Александра Сидякина, сегодня количество аварийного жилья в России сопоставимо с объемами снесенного жилья, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2012 года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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