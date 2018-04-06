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Порядка 100 тыс. выпускников 9 и 11 классов из Подмосковья будут сдавать экзамены в 2018 г
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Порядка 100 тыс. выпускников 9 и 11 классов из Подмосковья будут сдавать экзамены в 2018 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Число выпускников 9-х и 11-х классов, которые в 2018 году будут сдавать Единые государственные экзамены и основной государственный экзамен, выросло в Подмосковье до 100 тысяч, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Марины Захарова.
«В этом году в Московской области увеличилось количество выпускников и 9, и 11 классов, которые будут сдавать Единые государственные экзамены и основной государственный экзамен. Выпускники 11 класса в этом году — 36,5 тысяч учеников, в прошлом году их было 30 тысяч. Выпускников 9 класса в этом году 63 тысячи, в прошлом году их было 60 тысяч», — сказала Захарова.
Она добавила, что в настоящее время в Московской области, как и в Российской Федерации, проходят досрочные экзамены, которые сдают 1,9 тысячи выпускников прошлых лет.
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