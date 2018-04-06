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На второй очереди набережной Самары уложат новую плитку цвета «колор-микс»
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На второй очереди набережной Самары уложат новую плитку цвета «колор-микс» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре благоустроят вторую очередь набережной. Сейчас чиновники выбирают подрядчика.
— Участок пролегает в Ленинском и Октябрьском районах — от бассейна СКА до завода «Кинап» и Первомайского спуска, — говорится в заявке на сайте госзакупок.
Рабочим предстоит убрать старое покрытие набережной на площади 257 квадратных метров. Новую плитку уложат на площади 531 квадратный метр. Также обновят ограду. Чугунный забор украсят 12 декоративных элементов. Все работы необходимо выполнить за месяц, но не позднее 31 июля этого года.
Вместе с тем рабочие заканчивают реконструкцию четвертой очереди набережной. Ее планируют закончить к 20 мая. Самым ожидаемым объектом является фонтан площадью 385 квадратных метров.
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