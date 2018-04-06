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Власти Кубани выделили на капремонт домов около 1,9 миллиарда рублей
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Власти Кубани выделили на капремонт домов около 1,9 миллиарда рублей 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 6 апр — РИА Новости. Власти Кубани на капремонт домов в регионе выделили около 1,9 миллиарда рублей в 2018 году, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Региональная программа капремонта многоквартирных домов действует на территории Краснодарского края с 2014 года. «В наших планах — до 2043 года отремонтировать более 18 тысяч домов», — сказал Кондратьев.
С этой целью в регионе был создан «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
"За три года программа набрала хороший темп. Сами судите, еще в 2016 году было отремонтировано всего 69 домов. И уже в 2017 уже более чем 800", — отметил губернатор.
Он добавил, что в этом году на проведение капремонта домов в регионе выделено около 1,9 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать порядка 718 домов и заменить лифты в 155 домах.
"Ремонт лифтового оборудования мы держим на особом контроле. Только представьте, на территории края из 9 тысяч лифтов более 2 тысяч — находятся в аварийном состоянии и отработали все свои нормативные сроки службы. А это, в первую очередь, безопасность жителей края", — уточнил губернатор.
Он также отметил положительную динамику сбора средств на капремонт от жителей края. «С 11% в 2014 году ее уровень поднялся до 72,9% на конец 2017-го. Сегодня эта цифра уже составляет 79%. Мы видим, что кубанцы стали более ответственно подходить к этим вопросам», — сказал глава края.
"Хочу подчеркнуть, что фонд капитального ремонта должен работать максимально прозрачно и открыто, чтобы люди понимали, на что будут потрачены их деньги. Не должно быть так, что средства в фонде есть, а ремонт не производится", — заключил губернатор.
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