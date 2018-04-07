Производственно-складской комплекс в Ногинске получил заключение о соответствии

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано производственно-складскому комплексу, возведенному на территории «Технопарк-Ногинск» в Ногинске . Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева. «Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил Р. Тагиев.

Уточняется, что общая площадь двухэтажного здания — 7 тыс. 85 кв. м. В комплексе установлено современное технологическое оборудование для производства детского питания. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и тротуары, автомобильные проезды и стоянка. После ввода в эксплуатацию будет создано 175 новых рабочих мест.

Строительство велось за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО «Фармалакт». Плановый ввод в эксплуатацию — II квартал 2018 г.