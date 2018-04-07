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Производственно-складской комплекс в Ногинске получил заключение о соответствии
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Производственно-складской комплекс в Ногинске получил заключение о соответствии 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано производственно-складскому комплексу, возведенному на территории «Технопарк-Ногинск» в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева. «Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил Р. Тагиев.
Уточняется, что общая площадь двухэтажного здания — 7 тыс. 85 кв. м. В комплексе установлено современное технологическое оборудование для производства детского питания. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и тротуары, автомобильные проезды и стоянка. После ввода в эксплуатацию будет создано 175 новых рабочих мест.
Строительство велось за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО «Фармалакт». Плановый ввод в эксплуатацию — II квартал 2018 г.
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