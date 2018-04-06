Производственно‑складской комплекс построили в Ногинске

Главгосстройнадзор Московской области проверил построенный производственно-складской комплекс в подмосковном Ногинске , объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано производственно-складскому комплексу, возведенному на территории «Технопарк-Ногинск» в городе Ногинск», — сказал руководитель ведомства Руслан Тагиев

Сообщается, что после ввода в эксплуатацию на объекте будет создано 175 новых рабочих мест. Строительство комплекса велось за счет средств инвестора, застройщиком стала компания «Фармалакт».

Общая площадь двухэтажного здания составляет 7085 квадратных метров. В нем уже установлено современное технологическое оборудование для производства детского питания, а также завершается пусконаладка систем.

На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и тротуары, автомобильные проезды и стоянка.