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Производственно‑складской комплекс построили в Ногинске
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Производственно‑складской комплекс построили в Ногинске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области проверил построенный производственно-складской комплекс в подмосковном Ногинске, объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано производственно-складскому комплексу, возведенному на территории «Технопарк-Ногинск» в городе Ногинск», — сказал руководитель ведомства Руслан Тагиев.
Сообщается, что после ввода в эксплуатацию на объекте будет создано 175 новых рабочих мест. Строительство комплекса велось за счет средств инвестора, застройщиком стала компания «Фармалакт».
Общая площадь двухэтажного здания составляет 7085 квадратных метров. В нем уже установлено современное технологическое оборудование для производства детского питания, а также завершается пусконаладка систем.
На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и тротуары, автомобильные проезды и стоянка.
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