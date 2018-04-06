«Стройтранснефтегаз» и «Стройтрансгаз» арендовали 21,5 тыс. кв м офисов в Москве

«Стройтранснефтегаз», один из крупнейших акционеров которого Геннадий Тимченко (контролирует 31,5%), арендовал офис в бизнес-центре «Верейская III» на западе Москвы , сообщили три источника «Ъ» на рынке недвижимости. По их словам, в соседний офисный центр «Квадрат» переедет один из филиалов «Стройтрансгаза». Эта компания контролируется ООО «ОСХ», где совладельцами числятся «Волга груп» Геннадия Тимченко и Газпромбанк », — отмечается в статье.

Представитель «Стройтранснефтегаза» подтвердил, что компания, занимающая сейчас площади в Sky Light на Ленинградском проспекте, переедет в бизнес-центр «Верейская III», где арендовала 17,5 тысяч «квадратов».

Собеседники газеты осведомлены, что «Стройтрансгаз», который сейчас занимает 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Линкор» на севере Москвы, арендовал в «Квадрате» около 4 тысяч квадратных метров. В пресс-службе «Стройтрансгаза» отметили, что компания сменила один из офисов: сотрудники из небоскреба «Норд стар» у станции метро «Беговая» переехали в «Северную башню» в деловом центре «Москва-Сити».

Переезд поможет компаниям почти в два раза сэкономить на аренде, добавляется в материале.