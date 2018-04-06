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«Стройтранснефтегаз» и «Стройтрансгаз» арендовали 21,5 тыс. кв м офисов в Москве
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«Стройтранснефтегаз» и «Стройтрансгаз» арендовали 21,5 тыс. кв м офисов в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Самую крупную сделку по аренде офисов в этом году заключили две структуры Геннадия Тимченко, «Стройтранснефтегаз» и «Стройтрансгаз» сняли совокупно 21,5 тысячу квадратных метров, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
«Стройтранснефтегаз», один из крупнейших акционеров которого Геннадий Тимченко (контролирует 31,5%), арендовал офис в бизнес-центре «Верейская III» на западе Москвы, сообщили три источника «Ъ» на рынке недвижимости. По их словам, в соседний офисный центр «Квадрат» переедет один из филиалов «Стройтрансгаза». Эта компания контролируется ООО «ОСХ», где совладельцами числятся «Волга груп» Геннадия Тимченко и Газпромбанк», — отмечается в статье.
Представитель «Стройтранснефтегаза» подтвердил, что компания, занимающая сейчас площади в Sky Light на Ленинградском проспекте, переедет в бизнес-центр «Верейская III», где арендовала 17,5 тысяч «квадратов».
Собеседники газеты осведомлены, что «Стройтрансгаз», который сейчас занимает 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Линкор» на севере Москвы, арендовал в «Квадрате» около 4 тысяч квадратных метров. В пресс-службе «Стройтрансгаза» отметили, что компания сменила один из офисов: сотрудники из небоскреба «Норд стар» у станции метро «Беговая» переехали в «Северную башню» в деловом центре «Москва-Сити».
Переезд поможет компаниям почти в два раза сэкономить на аренде, добавляется в материале.
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 Ещё 5 источников 
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