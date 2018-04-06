Две компании Тимченко нашли себе новые офисы в Москве

"Стройтранснефтегаз" арендовал в бизнес-центре «Верейская III» 17,5 тысячи квадратных метров. В расположенный по соседству деловой комплекс «Квадрат» переедет один из филиалов «Стройтрансгаза», арендовавший в нем около 4 тысяч квадратных метров, уточняется в статье.

Как напоминается в ней, в «Стройтранснефтегазе» Тимченко контролирует 31,5%. «Стройтрансгаз» контролируется ООО «ОСХ», где совладельцами числятся «Волга груп» Тимченко и Газпромбанк

Общая площадь БЦ «Верейская III» составляет 110 тысяч «квадратов». Девелопер объекта — Plaza Development. Общая площадь «Квадрата» — 15,5 тысячи квадратных метров. Объект построен «Ленхарт девелопмент».

Сделка «Стройтранснефтегаза» станет одной из крупнейших на офисном рынке в первом полугодии, указала газета. Как отметили изданию эксперты, за счет переезда компания, сейчас базирующаяся в БЦ Sky Light на Ленинградском проспекте, сможет более чем вдвое сократить расходы на аренду.