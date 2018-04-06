Ещё
Две компании Тимченко нашли себе новые офисы в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

Две компании Тимченко нашли себе новые офисы в Москве 

РИА Недвижимость 51 минуту назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 6 апр — РИА Недвижимость. Структуры Геннадия Тимченко «Стройтранснефтегаз» и "Стройтрансгаз" совокупно арендовали более 20 тысяч квадратных метров офисных площадей в бизнес-центрах «Верейская III» и «Квадрат» на западе Москвы, сообщила в пятницу газета «Коммерсант».
"Стройтранснефтегаз" арендовал в бизнес-центре «Верейская III» 17,5 тысячи квадратных метров. В расположенный по соседству деловой комплекс «Квадрат» переедет один из филиалов «Стройтрансгаза», арендовавший в нем около 4 тысяч квадратных метров, уточняется в статье.
Как напоминается в ней, в «Стройтранснефтегазе» Тимченко контролирует 31,5%. «Стройтрансгаз» контролируется ООО «ОСХ», где совладельцами числятся «Волга груп» Тимченко и Газпромбанк.
Общая площадь БЦ «Верейская III» составляет 110 тысяч «квадратов». Девелопер объекта — Plaza Development. Общая площадь «Квадрата» — 15,5 тысячи квадратных метров. Объект построен «Ленхарт девелопмент».
Сделка «Стройтранснефтегаза» станет одной из крупнейших на офисном рынке в первом полугодии, указала газета. Как отметили изданию эксперты, за счет переезда компания, сейчас базирующаяся в БЦ Sky Light на Ленинградском проспекте, сможет более чем вдвое сократить расходы на аренду.
РИА Недвижимость: последние новости
"Умные" счетчики могут появиться в большинстве домов в РФ к 2024 г «Альфа-групп» получила контроль над торговыми центрами DVI Group Два участка под торговые объекты выставят на торги в Москве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая271
Россиянам посоветовали отказаться от доллара314
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова67
«Новичок» оказался родом из-под Саратова210
США отказались дружить с РФ405
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
00:18
Сотрудница «Магнита» опрокинула переполненный стеллаж
Другое
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение