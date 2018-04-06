Число разрешений на строительство на Кипре подскочило на 25% за год

По сравнению с январем 2017 года, общая стоимость этих объектов выросла на 34% и достигла €145,3 млн, а общая площадь — на 43,2%, до 126,3 тысяч кв.м. В течение января 2018 года больше всего разрешений на строительство было выдано для жилых объектов (355). 76 — для нежилых зданий, 28 — под проекты гражданского строительства, 36 — на разработку земельных участков, сообщает Cyprus Property News.

В рамках 355 жилищных разрешений предусматривается строительство 476 новых объектов: 257 частных домов (по сравнению с 158 в январе 2017 года) и 219 комплексов, куда входят квартиры, таунхаусы (223 — в январе предыдущего года). Годовой рост составил 24,9%.

Из 476 объектов 187 будут построены в Лимассоле, 166 в Никосии, 59 в Ларнаке, 50 в Пафосе и 14 в Фамагусте.

Рост активности в строительной сфере обуславливается повышенным спросом: продажи недвижимости на острове подскочили на 50% за год.