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Число разрешений на строительство на Кипре подскочило на 25% за год
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Число разрешений на строительство на Кипре подскочило на 25% за год 

Prian.ru 58 минут назад
Фото: Prian.ru
По сравнению с январем 2017 года, общая стоимость этих объектов выросла на 34% и достигла €145,3 млн, а общая площадь — на 43,2%, до 126,3 тысяч кв.м. В течение января 2018 года больше всего разрешений на строительство было выдано для жилых объектов (355). 76 — для нежилых зданий, 28 — под проекты гражданского строительства, 36 — на разработку земельных участков, сообщает Cyprus Property News.
В рамках 355 жилищных разрешений предусматривается строительство 476 новых объектов: 257 частных домов (по сравнению с 158 в январе 2017 года) и 219 комплексов, куда входят квартиры, таунхаусы (223 — в январе предыдущего года). Годовой рост составил 24,9%.
Из 476 объектов 187 будут построены в Лимассоле, 166 в Никосии, 59 в Ларнаке, 50 в Пафосе и 14 в Фамагусте.
Рост активности в строительной сфере обуславливается повышенным спросом: продажи недвижимости на острове подскочили на 50% за год.
В нашей базе — более 9000 предложений по продаже жилья на Кипре.
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