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«Альфа-групп» получила контроль над ТЦ DVI Group
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«Альфа-групп» получила контроль над торговыми центрами DVI Group 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Fotolia / tiero
"Альфа-групп" получила контроль над торговыми центрами девелоперской DVI Group и инвесткомпании Norman Asset в разных городах России, пишет газета "Ведомости".
"У DVI Group Вячеслава Каминского было четыре торговых центра "Комсомолл" общей площадью 306 тысяч квадратных метров — в Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске и Красноярске, два торговых комплекса "Столица" (64 тысячи квадратных метров) в Перми и Ижевске и офис "Эко" (6 тысяч квадратных метров) в Перми", — говорится в статье.
"Альфа-групп" контролирует почти все активы девелопера DVI Group, сообщили газете два консультанта. В 2017 году стало известно, что структуры "Альфа-групп" получили права на "Комсомолл" (84,57 тысячи квадратных метров) в Волгограде и "Столицу" (35 тысяч квадратных метров) в Ижевске. Теперь к ним, по словам двух консультантов, прибавились объекты DVI Group в Красноярске (60,3 тысячи квадратных метров) и Екатеринбурге (67 тысяч квадратных метров) — оба указаны на сайте "Альты плюс", ее создала "Альфа-групп" для продажи непрофильных активов в недвижимости. "Альта плюс" занимается и продажей комплекса "Эко".
По данным реестра сведений о банкротствах, Альфа-банк в октябре 2017 года стал победителем аукциона, с которого продавалось имущество фирмы "Пермьстройинвест" — она владела пермской "Столицей". Кто контролирует единственный оставшийся у DVI Group "Комсомолл" — в Иркутске, узнать не удалось. Один из консультантов утверждает, что "Альфа-групп" либо уже получила его, либо вскоре получит. Альфа-банк — крупнейший кредитор DVI Group, напоминает он, девелопер не справился с долгом в 260 миллионов долларов, практически все его структуры находятся в процессе банкротства, говорится в статье Гендиректор DVI Group Дмитрий Диденов подтвердил газете, что "Альфа-групп" получила контроль над активами группы в ходе процедуры банкротства. По его словам, девелопер будет эти сделки оспаривать в судах. Диденов рассказывал изданию, что группа более двух лет безуспешно ведет переговоры с Альфа-банком о реструктуризации.
Холдинг DVI Group основан в 2002 году. Основное направление деятельности — девелопмент широкого профиля. Так, компания DVI Real Estate строит торговые комплексы, и оказывает услуги по комплексному управлению коммерческой недвижимостью, управляет торгово-развлекательными комплексами в Перми, Ижевске, Иркутске, Екатеринбурге, Волгограде и Москве.
"Альфа-групп" получила контроль над активом и еще одного девелопера, знают два консультанта, работавших с ней, — торговый комплекс "Торговый парк N1" (54 тысяч квадратных метров) в Жуковском, строительством которого занималась инвесткомпания Norman Asset Management. Объект готов на 90%, он также указан на сайте "Альты плюс". Представитель кредитора рассказывал, что ее общий долг — 49 миллионов и что заемщик перестал платить по кредиту, говорится в статье. Рыночную стоимость "Торгового парка N 1" консультанты оценивали в 5 миллиарда рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
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