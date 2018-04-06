«Альфа-групп» получила контроль над ТЦ DVI Group

«Альфа-групп» получила контроль над торговыми центрами DVI Group

"У DVI Group Вячеслава Каминского было четыре торговых центра "Комсомолл" общей площадью 306 тысяч квадратных метров — в Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске и Красноярске, два торговых комплекса "Столица" (64 тысячи квадратных метров) в Перми и Ижевске и офис "Эко" (6 тысяч квадратных метров) в Перми", — говорится в статье.

"Альфа-групп" контролирует почти все активы девелопера DVI Group, сообщили газете два консультанта. В 2017 году стало известно, что структуры "Альфа-групп" получили права на "Комсомолл" (84,57 тысячи квадратных метров) в Волгограде и "Столицу" (35 тысяч квадратных метров) в Ижевске. Теперь к ним, по словам двух консультантов, прибавились объекты DVI Group в Красноярске (60,3 тысячи квадратных метров) и Екатеринбурге (67 тысяч квадратных метров) — оба указаны на сайте "Альты плюс", ее создала "Альфа-групп" для продажи непрофильных активов в недвижимости. "Альта плюс" занимается и продажей комплекса "Эко".

По данным реестра сведений о банкротствах, Альфа-банк в октябре 2017 года стал победителем аукциона, с которого продавалось имущество фирмы "Пермьстройинвест" — она владела пермской "Столицей". Кто контролирует единственный оставшийся у DVI Group "Комсомолл" — в Иркутске, узнать не удалось. Один из консультантов утверждает, что "Альфа-групп" либо уже получила его, либо вскоре получит. Альфа-банк — крупнейший кредитор DVI Group, напоминает он, девелопер не справился с долгом в 260 миллионов долларов, практически все его структуры находятся в процессе банкротства, говорится в статье Гендиректор DVI Group Дмитрий Диденов подтвердил газете, что "Альфа-групп" получила контроль над активами группы в ходе процедуры банкротства. По его словам, девелопер будет эти сделки оспаривать в судах. Диденов рассказывал изданию, что группа более двух лет безуспешно ведет переговоры с Альфа-банком о реструктуризации.

Холдинг DVI Group основан в 2002 году. Основное направление деятельности — девелопмент широкого профиля. Так, компания DVI Real Estate строит торговые комплексы, и оказывает услуги по комплексному управлению коммерческой недвижимостью, управляет торгово-развлекательными комплексами в Перми, Ижевске, Иркутске, Екатеринбурге, Волгограде и Москве