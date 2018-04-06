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Костромские военные мошенничали с государственными деньгами на аренду квартир
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Костромские военные мошенничали с государственными деньгами на аренду квартир 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Как узнал KOSTROMA.TODAY, в прошлом году следователи костромского военного гарнизона расследовали сразу несколько таких дел.
Дело в том, что военные, которые при­быва­ют к но­вому мес­ту служ­бы, име­ют пра­во на ком­пенса­цию за съем квартиры. Военнослужащие селились у друзей и родственников, но в часть все рав­но пре­дос­тавля­ли до­кумен­ты о том, что снимают квартиру. Когда правда обнаружилась, были возбуждены уголовные дела.
«Во­ен­нослу­жащие пре­дос­тавля­ли ко­ман­до­ванию под­ложные до­кумен­ты, под­твержда­ющие яко­бы зат­ра­ты де­неж­ных средств на на­ем жилья. В свя­зи с чем им оп­ла­чива­лась ком­пенса­ция най­ма жилья, ко­торая фак­ти­чес­ки ими не сни­малось», — рассказал ГТРК «Кострома» за­мес­ти­тель ру­ково­дите­ля ВСО по Кос­тромско­му гар­ни­зону Алек­сандр РОДИН.
Всего военные следователи Костромского гарнизона расследовали в прошлом году 39 дел. Кроме мошенничества, были дела о коррупции и экстремизме.
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