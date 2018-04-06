Костромские военные мошенничали с государственными деньгами на аренду квартир 

Как узнал KOSTROMA.TODAY, в прошлом году следователи костромского военного гарнизона расследовали сразу несколько таких дел.
Дело в том, что военные, которые прибывают к новому месту службы, имеют право на компенсацию за съем квартиры. Военнослужащие селились у друзей и родственников, но в часть все равно предоставляли документы о том, что снимают квартиру. Когда правда обнаружилась, были возбуждены уголовные дела.
«Военнослужащие предоставляли командованию подложные документы, подтверждающие якобы затраты денежных средств на наем жилья. В связи с чем им оплачивалась компенсация найма жилья, которая фактически ими не снималось», — рассказал ГТРК «Кострома» заместитель руководителя ВСО по Костромскому гарнизону Александр РОДИН.
Всего военные следователи Костромского гарнизона расследовали в прошлом году 39 дел. Кроме мошенничества, были дела о коррупции и экстремизме.