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Самарская область предложит гостям мундиаля 382 объекта размещения
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Самарская область предложит гостям мундиаля 382 объекта размещения 

ТРК Губерния 1 час назад
Предлагаемые для размещения объекты — это гостиницы и отели самого разного класса. Совокупный номерной фонд региона составляет почти 14 тысяч гостиничных комнат. Они готовы принять 32,5 тысячи человек. Самые дешевые варианты в категории «одна звезда» будут стоить от 2250 до 4160 рублей за ночь. Минимальная цена за «пять звезд», по информации регионального Министерства туризма, составит 15600 рублей, а верхний потолок достигнет 75310 рублей за ночь. Места размещения болельщиков и спортсменов будут находиться под особым контролем. Напомним, Самара примет 6 матчей мирового первенства по футболу. 17, 21, 25 и 28 июня пройдут игры группового этапа, 2 июля — 1/8 финала, 7 июля — четвертьфинал.
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