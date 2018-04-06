Самарская область предложит гостям мундиаля 382 объекта размещения 

ТРК Губерния: последние новости

Самарская область вошла в топ-10 регионов по выполнению программы капремонта жилых домов

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти пьяного автомобилиста без прав

Самарцы чаще всего жалуются на трудности, связанные с получением жилья