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Свердловский Минстрой застолбил 4 миллиона «квадратов»
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Свердловский Минстрой застолбил 4 миллиона «квадратов» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Минстрой Свердловской области утвердил план-график межевания и застройки территорий в муниципалитетах региона до 2022 года. В списке — 274 участка общей площадью свыше 4 миллионов квадратных метров. Документ опубликован на областном портале правовой информации, сообщает "Уралинформбюро".
План-график прописывает все стадии реализации проектов, от разработки проектной документации до сдачи в строй. Многие из них касаются строительства крупных микрорайонов. В частности, в период с 2019 по 2026 годы такие районы должны «вырасти» в поселках Буланаш, Арти, Октябрьский, Белореченский, Староуткинск, а также в городах Арамиль, Асбест, Березовский, Первоуральск, Североуральск, Тавд и Талица.
В большинстве случаев предполагается финансирование за счет областного и местных бюджетов, но в ряде случаев будут использованы внебюджетные источники.
Стоит напомнить, что власти региона до 2024 года собираются потратить на нужды строительного комплекса свыше 57 миллиардов рублей. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», эти деньги пойдут на переселение граждан из аварийного жилья, выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, возведение объектов социальной сферы в рамках комплексного освоения территорий и на обустройство индустриальных парков.
Ранее по теме: Свердловский бюджет пересчитал стоимость стройки
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