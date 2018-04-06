Машина в работу

Владение собственным автомобилем становится все более бессмысленным и дорогим занятием. Даже если владелец не пользуется своей машиной, то все равно не избавлен от многочисленных трат на ее содержание: от технического обслуживания до страховки. «Лента.ру» разобралась в том, как начать зарабатывать на своей машине.

Мы теряем собственную жизнь в пробках, платим за все дорожающие бензин и парковку, за зимнюю резину и ее замену. Но даже если автовладелец пересядет на такси или городской общественный транспорт, то не избавится от затрат на свою стоящую в гараже или во дворе дома машину.

Во-первых, автомобиль нужно возить на техническое обслуживание хотя бы раз в год. Во-вторых, транспортный налог в России мы платим вне зависимости от того, ездим ли мы на машине или нет. В-третьих, неплохо бы всегда иметь в машине действующий полис ОСАГО, без которого выезжать на дороги запрещено законом. Никто не отменяет также и амортизацию — естественный износ, который у стоящей на улице или даже в гараже машины не меньше, чем у регулярно ездящей. Наконец, не следует забывать про потерю стоимости автомобиля, которая в среднем составляет от от 10 до 20 процентов в год в зависимости от возраста машины. Не дороговато ли выходит?

А ведь речь идет только об обязательных расходах, исключить которые не получится при всем желании. Единственный способ компенсировать затраты на машину — заставить ее работать. С проблемой нерегулярного использования автомобилей давно уже столкнулись в США , где каршеринг peer-to-peer (от частного лица частному) стал распространенным явлением. Если машина все равно стоит в гараже всю рабочую неделю, а пользуются ею только в выходные — то почему бы не сдать ее на эти дни в аренду?

Естественно, первому встречному отдавать купленный за немалые деньги автомобиль не хочется. Нужны гарантии. Предоставить их может только компания с надежной репутацией, специализирующаяся на подобной модели каршеринга. В России такая компания есть: это крупнейший онлайн-агрегатор арендных автомобилей Rent A Ride. Эта организация располагает собственной службой безопасности, которая проверяет потенциальный арендаторов и отсеивает неблагонадежных.

Более того: Rent A Ride предоставляет автовладельцу возможность выбрать, кому именно он сдаст в аренду свой автомобиль. Владелец сам определяет возраст, водительский стаж и гражданство временных пользователей вашей машины. Причем даже если потенциальный пользователь отвечает всем указанным автовладельцем параметрам, последний все равно может отказаться сдавать ему машину — выбор всегда остается за хозяином автомобиля, никто не может заставить его сдать авто, если он этого не хочет. На случай, если сомнения все же остались, Rent A Ride дает возможность посуточной страховки по КАСКО.

Сколько можно заработать на аренде? Конечно, все зависит от марки, пробега и состояния автомобиля и того, как часто владелец готов им делиться. При регулярном использовании машина может приносить хозяину ежемесячный доход до 10 процентов своей стоимости. Например, трехлетняя Toyota Camry — многолетний лидер рынка седанов бизнес-класса в России: стоимость ее суточной аренды, рекомендованная компанией Rent A Ride, составляет 3100 рублей.

Если сдавать Toyota Camry в аренду всего 10 дней в месяц, то месячный доход составит 31 000 рублей (а годовой — 372 000 рублей). Если владелец желает, чтобы машина приносила больше денег, он может снизить стоимость аренды до 1980 рублей: тогда с большой вероятностью она будет сдаваться почти ежедневно. А если такая цена покажется недостаточной, можно, напротив, повысить цену: максимальная стоимость дневной аренды Toyota Camry — 5940 рублей. Существуют и дополнительные факторы, влияющие на размер арендной платы. Скажем, если машина удобно припаркована, например вблизи станции метро, или обладает расширенной комплектацией, то цена аренды всегда будет выше.

Заработать на аренде своей машины можно, будучи владельцем практически любого автомобиля. Сервисом Rent A Ride пользуются обладатели как стареньких «Жигулей», так и новейших электромобилей Tesla. Сдавать в аренду можно не только легковые, но и коммерческие автомобили, для которых на сайте компании Rent A Ride создан отдельный раздел.

Настоящим спасением сервис Rent A Ride может стать для юридических лиц, владеющих своими автопарками. Регулярный простой автомобилей — это потеря денег, а эффективно и постоянно самостоятельно использовать свой парк не всегда получается. Rent A Ride позволяет минимизировать эти затраты и заработать. Причем спросом услуги пользуется не только в Москве . На данный момент арендовать машину через сервис Rent A Ride можно в 29 городах России — от Сочи до Санкт-Петербурга и от Калининграда до Владивостока , в Московской и Ленинградской областях, в Крыму и даже на острове Кипр

Сдача машины в аренду происходит за пять простых шагов: автомобиль добавляется в базу каршерингового агрегатора, устанавливаются индивидуальные условия его эксплуатации, далее, при получении заявки на аренду, она обсуждается в чате или по телефону с потенциальным арендатором. Если обсуждение прошло успешно — заключается сделка.

В Европе и особенно в США sharing economy — одно из самых динамично развивающихся направлений бизнеса. Люди «шэрят» книги, строительные электроприборы, автомобили и даже дома на курортах. Кажется, эта тенденция добралась и до России.

Материал подготовлен при поддержке Rent a Ride.