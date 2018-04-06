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Саратовский застройщик оштрафован за нарушения в наружной рекламе
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Саратовский застройщик оштрафован за нарушения в наружной рекламе 

Единый реестр застройщиков 24 минуты назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По мнению прокуратуры, передавшей материалы в УФАС, рекламный щит не содержал сведений о месте размещения проектной декларации и фирменном наименовании застройщика. Фото: www.rostovgazeta.ru Как сообщает областная прокуратура, в ходе проверки прокуратура Волжского района г. Саратова выявила нарушения законодательства о защите прав граждан — участников долевого строительства и законодательства о рекламе, которые допустила девелоперская компания ООО «Сартехстрой», возводящая многоквартирный жилой дом в Волжском районе Саратова. В целях привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства этого дома застройщик разместил в Волжском район билборд с рекламой: «Новый кирпичный дом в Изумрудном ищет дольщика, номер телефона, Аркада». При этом, как отмечает прокуратура, в рекламе отсутствовали сведения о месте размещения проектной декларации, фирменное наименование застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение. По данному факту прокуратура возбудила в отношении руководства ООО «Сартехстрой» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем и рекламораспространителем законодательства о рекламе), а УФАС по Саратовской области оштрафовало гендиректора компании Ольгу Хрюкову на 4 тыс. руб. Напомним, что с января 2017 года в закон «О рекламе» внесены изменения, в соответствии с которыми в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, должно быть указано фирменное наименование (наименование) застройщика либо его коммерческое обозначение. При этом рекламодатели «вправе по своему усмотрению выбрать, какие сведения о застройщике (наименование или коммерческое обозначение) будут указаны в рекламе, а также вправе указать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса)». Право на указание в рекламе коммерческих обозначений, индивидуализирующих жилой комплекс или самого застройщика возникает у рекламодателя только при выполнении следующих условий: коммерческое обозначение указано в проектной декларации; проектная декларация своевременно опубликована застройщиком. Напомним, что в марте портал ЕРЗ сообщал о том, что в Брянске за недостоверную информацию в рекламном буклете был оштрафован местный застройщик, также привлекающий деньги дольщиков. Фото: www.vestirama.ru
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