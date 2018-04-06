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Один человек пострадал при возгорании личных вещей и мебели на юге Москвы
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Один человек пострадал при возгорании личных вещей и мебели на юге Москвы 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В квартире дома в Сумском проезде произошел пожар на площади четырех квадратных метров.
Столичные спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме №8 по Сумскому проезду на юге Москвы.
— В 03 часа 52 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу: Сумской проезд, дом 8, корпус 1. Принятыми мерами ликвидировано возгорание в 04:04. К сожалению есть пострадавший, — сообщили в пресс-службе московского управления МЧС.
В квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 4 квадратных метра.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире на площади 4 кв.м. в Сумском проезде д.8.к.1. К сожалению есть пострадавший.
МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 апреля 2018 г.
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