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Около 13 млн рублей получат моногорода Приморья на развитие малого бизнеса
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Около 13 млн рублей получат моногорода Приморья на развитие малого бизнеса 

ТАСС 47 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Моногорода в Приморском крае в 2018 году получат 12,9 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Монопрофильным муниципальным образованиям Приморья распределены субсидии на реализацию местных программ развития малого и среднего предпринимательства. Общая сумма субсидий, которые моногорода получат в этом году, — 12,9 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.
Из краевого бюджета на эти цели направлено 4 млн рублей, из федерального — 8,9. Средства получат Арсеньев, Дальнегорск, Спасск-Дальний и поселок Лучегорск. Полученные субсидии моногорода направят на компенсации бизнесменам. В частности, малый и средний бизнес сможет компенсировать затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
О необходимости поддерживать российские моногорода заявил президент России Владимир Путин. Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ назвал модернизацию моногородов одним из 11 национальных проектов, реализация которого имеет стратегический статус для государства.
Приоритетный проект «Комплексное развитие моногородов» рассчитан до 2025 года и охватывает 60 субъектов страны.
Ожидается, что в Приморье реализация этого проекта позволит диверсифицировать экономику моногородов, сформировать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, создать новые рабочие места, сделать моногорода комфортными для жизни.
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