Собственное жилье в Азербайджане становится доступнее

Квартиры для молодых и пожилых. В Азербайджане благодаря нескольким жилищным программам квадратные метры становятся доступнее. Льготными условиями пользуются, например, молодые семьи и те, кто живет в ветхих домах. Корреспондент телеканала «МИР 24» Арзу Юнус расскажет подробнее.

Молодожены Ага и Гюльсан готовятся к пополнению в семье. Ребенка привезут в собственную квартиру. После того как семья оформила ипотеку, о съемном жилье и тесном соседстве с родней можно забыть.

«Когда мы купили квартиру, она была двухкомнатная. Мы переделали ее в однушку с большой кухней-столовой и маленькой спальней. Нам этого достаточно. Мы счастливы и это главное», — рассказала жительница Баку Гюльсан Гулиева.

Оба супруга младше 35 лет, поэтому участвуют в льготной государственной программе. Ипотеку им дали под 4% годовых вместо 8%. Платежи небольшие.

«Я думал это долгий процесс, целая возня. Оказалось, все иначе. В течение месяца мне дали положительный ответ. Мы выбрали эту квартиру и первыми поселились в дом», — отметил житель Баку Ага Гулиев.