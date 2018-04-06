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Собственное жилье в Азербайджане становится доступнее
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Собственное жилье в Азербайджане становится доступнее 

Мир24 1 час назад
Квартиры для молодых и пожилых. В Азербайджане благодаря нескольким жилищным программам квадратные метры становятся доступнее. Льготными условиями пользуются, например, молодые семьи и те, кто живет в ветхих домах. Корреспондент телеканала «МИР 24» Арзу Юнус расскажет подробнее.
Молодожены Ага и Гюльсан готовятся к пополнению в семье. Ребенка привезут в собственную квартиру. После того как семья оформила ипотеку, о съемном жилье и тесном соседстве с родней можно забыть.
«Когда мы купили квартиру, она была двухкомнатная. Мы переделали ее в однушку с большой кухней-столовой и маленькой спальней. Нам этого достаточно. Мы счастливы и это главное», — рассказала жительница Баку Гюльсан Гулиева.
Оба супруга младше 35 лет, поэтому участвуют в льготной государственной программе. Ипотеку им дали под 4% годовых вместо 8%. Платежи небольшие.
«Я думал это долгий процесс, целая возня. Оказалось, все иначе. В течение месяца мне дали положительный ответ. Мы выбрали эту квартиру и первыми поселились в дом», — отметил житель Баку Ага Гулиев.
Потребность в жилье у граждан большая, поэтому комплексы строят сразу на большое количество квартир. Один из них — в городе Хырдалане — рассчитан на десять тысяч человек. Вместе с квадратными метрами застройщики создают комфортное пространство: детские сады, школы, поликлиники, парки, спортплощадки.
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