Финансирование программы по уничтожению химоружия сокращено 

Правительство сократило на 1,28 миллиарда рублей Федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 6 апреля.
Теперь общий объём финансирования ФЦП из федеральных средств равен 287,65 миллиарда рублей.
Вместе с тем документом изменены затраты на создание объектов по уничтожению химоружия, уничтожение его запасов, а также на обеспечение уничтожения запасов оружия, бывших объектов по его производству и разработке. Кроме того, скорректированы объёмы капвложений в строительство объектов по уничтожению химоружия.
В сентябре 2017 года Россия отчиталась о полном уничтожении запасов химического оружия в стране. Последний килограмм вещества из российских запасов был уничтожен в Удмуртии на объекте «Кизнер». Всего Россия уничтожила 39,967 тысяч тонн отравляющих веществ.
Уже через месяц после этого в Госдуму поступил законопроект о порядке использования объектов, на которых завершено уничтожение химического оружия.