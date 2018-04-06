Финансирование программы по уничтожению химоружия сокращено

Правительство сократило на 1,28 миллиарда рублей Федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации ». Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 6 апреля.

Теперь общий объём финансирования ФЦП из федеральных средств равен 287,65 миллиарда рублей.

Вместе с тем документом изменены затраты на создание объектов по уничтожению химоружия, уничтожение его запасов, а также на обеспечение уничтожения запасов оружия, бывших объектов по его производству и разработке. Кроме того, скорректированы объёмы капвложений в строительство объектов по уничтожению химоружия.

В сентябре 2017 года Россия отчиталась о полном уничтожении запасов химического оружия в стране. Последний килограмм вещества из российских запасов был уничтожен в Удмуртии на объекте «Кизнер». Всего Россия уничтожила 39,967 тысяч тонн отравляющих веществ.