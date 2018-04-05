Доходы от использования лесов могут значительно вырасти

минфина, По мнению участников рабочей группы по разработке новых подходов к формированию платы за использование лесов (в нее входят представители бизнеса, минприроды, минэкономразвития минпромторга , минвостокразвития, ФАС ), систему взимания платы за использование лесов нужно менять поэтапно. Переходный период определен в течение 10 лет, «что обеспечит бизнесу плавный переход к новой системе ценообразования», считают в минприроды.

"Ставка платы по истечении указанного срока будет рассчитываться на основании рентного подхода, а итоговым результатом изменения подходов к определению платежей за заготовку древесины станет повышение доходов бюджета, интенсивное стимулирование глубокой переработки древесного сырья, поэтапное формирование прозрачного и транспарентного рынка заготовки и реализации лесных ресурсов", — говорится в сводном докладе минприроды о ходе исполнения мероприятий по развитию лесного комплекса (есть в распоряжении "Российской газеты" ).

Уже принято постановление правительства, предусматривающее поэтапную — в течение трех лет — индексацию ставок платы с 2018 по 2020 год. Кроме того, минприроды подготовлен проект постановления, меняющий ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, который в ближайшее время будет внесен в правительство. По предварительным данным, доход от его введения в действие составит не менее 500 миллионов рублей в год.

Иван Валентик. "Знаю, что тема ставок платы — революционная для лесного сектора. И новая методика расчета минимальных ставок платы за единицу объема древесины по рентному подходу, то есть методу остаточной стоимости, обязательно будет детально обсуждена с общественными организациями, представителями бизнеса и науки. Надеемся и на заинтересованность бизнеса", — сказал «Российской газете» глава Рослесхоза

Доходы бюджета от использования лесов составляют почти 30 миллиардов рублей ежегодно

Сейчас ставки платы за единицу объема древесины установлены для 53 лесотаксовых районов со средней площадью около 23 миллионов гектаров. Ставки отражают экономическую оценку лесосырьевых ресурсов, то есть учитывают спрос и предложение. Ставки платы используются для определения минимальной цены предмета торга при продаже права на заключение договора аренды и договора купли-продажи лесных насаждений.