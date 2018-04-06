Жилой дом на 138 квартир планируется ввести в эксплуатацию в Пушкинском районе в октябре-декабре

Надзорные ведомства проверили ход работ по строительству жилого дома с паркингом в Пушкинском районе Подмосковья . Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона (Главгосстройнадзор) со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Главгосстройнадзор Московской области совместно с представителями ГБУ «Мособлстройцнил» провел выездную проверку на строительстве жилого дома №15 с подземным паркингом в Пушкинском районе. Новостройка возводится по адресу: пос. Зеленоградский ул. Шоссейная. Объект планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2018 г.», — сказал Р. Тагиев

Он также пояснил, в 15-этажном жилом доме будет 138 квартир, среди которых 100 однокомнатных и 38 двухкомнатных. Общая площадь многоэтажки — 8,1 тыс. кв. м, площадь квартир — 5,9 тыс. кв. м. Подземный паркинг рассчитан на 87 машиномест. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Домстрой-1».

«На объекте завершены монолитные работы, ведется прокладка наружных инженерных сетей, монтаж ограждающих конструкций», — уточнил Р. Тагиев.

В пресс-службе добавили, что специалисты инструментальной лаборатории ГБУ «Мособлстройцнил» провели обследование несущих монолитных конструкций, проверили качество применяемых в процессе работ материалов и их соответствие представленным сертификатам и паспортам качества. По результатам проверок в Главгосстройнадзор переданы официальные заключения по проведенным исследованиям.