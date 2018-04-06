«Умные» счетчики появятся в большинстве домов в России

«Умные» счетчики могут появиться в большинстве домов в РФ к 2024 г

Более 90% домовладений в России планируется оснастить "умными" счётчиками к 2024 году, сообщил в ходе заседания рабочей группы по проекту "Умный город" замминистра строительства Андрей Чибис "Без учета будет тяжело регулировать нагрузку инфраструктуры. Для себя мы видим цель — к 2024 году 95% домовладений в многоквартирных домах будут оснащены приборами "умного учета". Это задача непростая, но выгодная с точки зрения экономики", — сказал Чибис. Такой подход уже частично внедряется в некоторых микрорайонах Казани , привёл пример Чибис. "Это позволит считать реальный объём потребления, вести планы в зависимости от объёмов потребления, и, конечно, позволит очень гибко загружать инфраструктуру. Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с "искусственным интеллектом", — объяснил Чибис.