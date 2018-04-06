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«Умные» счетчики появятся в большинстве домов в России
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«Умные» счетчики могут появиться в большинстве домов в РФ к 2024 г 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 90% домовладений в России планируется оснастить "умными" счётчиками к 2024 году, сообщил в ходе заседания рабочей группы по проекту "Умный город" замминистра строительства Андрей Чибис.
"Без учета будет тяжело регулировать нагрузку инфраструктуры. Для себя мы видим цель — к 2024 году 95% домовладений в многоквартирных домах будут оснащены приборами "умного учета". Это задача непростая, но выгодная с точки зрения экономики", — сказал Чибис.
Такой подход уже частично внедряется в некоторых микрорайонах Казани, привёл пример Чибис. "Это позволит считать реальный объём потребления, вести планы в зависимости от объёмов потребления, и, конечно, позволит очень гибко загружать инфраструктуру. Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с "искусственным интеллектом", — объяснил Чибис.
РИА Недвижимость: последние новости
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