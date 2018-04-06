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Московские власти распродают построенные для очередников квартиры как элитное жилье
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Московские власти распродают построенные для очередников квартиры как элитное жилье 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: otr-online.ru
Мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в центре города, построеные в рамках городской программы «Жилище» с целью передачи или продажи на льготных условиях многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий.
Квартирный вопрос без квартирного ответа
Сейчас квартиры очередников продаются как элитное жилье на сайте компании «Мосреалстрой». Эта компания продает жилье, построенное официальным застройщиком мэрии Москвы «Управлением гражданского строительства».
Как сообщает «Общая газета» со ссылкой на телеканал «Дождь», сейчас в продаже находятся квартиры в доме по адресу Большой Тишинский переулок, 45. На карте адресной инвестиционной программы он относится к адресу Большой Тишинский переулок 43/20 строение 3, с отметкой, что он строится по программе «Жилище». Из городского бюджета на строительство дома было выделено более 600 млн рублей.
В «Мосреалстрое» сообщили, что в указанном доме на текущий момент выкуплена всего одна квартира. Ее владельцем стал бизнесмен, занимающийся организацией концертов. При этом в компании подтвердили, что жилье в доме может купить любой желающий.
В комплексе градостроительной политики Москвы ситуацию с продажей квартир для очередников пока не прокомментировали.
Сейчас в Москве в очереди на улучшение жилищных условий стоит 67,9 тысяч человек. В 2018 году получить или купить новые квартиры на льготных условиях смогут очередники, которые ожидают новое жилье с 90-х годов ХХ века.
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 Ещё 2 источника 
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