Новостройки потянулись вверх. Ростовский рынок недвижимости вышел из кризиса

Первые по квадрату на брата

Ростов-на-Дону лидирует среди городов-миллионников России по вводу жилья на душу населения в 2017 году. Об этом стало известно, благодаря исследованию, проведенному аналитиками сайта по поиску недвижимости ЦИАН

Донская столица выбилась в лидера с показателем 1,42 квадратного метра на человека в год. При этом средний показатель по стране составляет 0,75 квадратного метра.

Впрочем, реальный прирост в областном центре даже выше официального показателя, потому что много новостроек реализуется в ближайших пригородах Ростова-на-Дону — Аксае и Батайске . Меньше всего жилья в расчете на одного жителя строится в Москве (0,27 квадратного метра в год).

Согласно отчету администрации города по выполнению Программы социально-экономического развития, по объемам жилья, введенного в эксплуатацию в 2017 году, Ростов, без учета Москвы и Санкт-Петербурга , занял первое место среди городов-миллионников. За 2017 год построено 17037 квартир общей площадью 1118,5 тыс. кв. м. Темп роста — 100,5%. Объемы высотного жилищного строительства выросли относительно показателей 2016 года на 6,1%. Индивидуальными застройщиками построено более четырёх тысяч жилых домов общей площадью свыше 454,2 тыс. кв. м.

«Если говорить о тенденциях, то средняя площадь квартир на рынке постепенно снижается, а доля компактных квартир — растет. Самый значительный рост в 2017 году произошёл в сегменте квартир-студий. Рост составил 50% в четвёртом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля этого сегмента на рынке увеличилась с 10% до 12,2%», — сообщил генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group Илья Володько

Кубанское нашествие

64,1% от суммарной площади ввода жилья в городе построили 4 крупные компании: «ВКБ-Новостройки», «Комстрой», «ЮСИ» и ГК «ПАТРИОТ». Примечательно, что первые две компании — из Краснодара

Так, «ВКБ-Новостройки» в 2017 году ввели в эксплуатацию 108,6 тыс. кв. м жилья, это на 24% меньше, чем в 2016 году. Объем запланированного к сдаче жилья в 2018 году будет таким же, как и в 2016 года, сообщили в компании. «Комстрой» увеличил в пошлом году объем ввода жилья на 11%. С опережением сроков девелопер сдал ЖК «Екатерининский» и ЖК «Николаевский».

«В Ростов зашли очень крупные компании. Например, «ВКБ-Новостройки» входят в число 15 крупнейших застройщиков страны. Нет ростовских компаний, которые были бы сопоставимы. В город пришли игроки московского уровня, поэтому они успешны. У «ВКБ» застройка полного цикла, от идеи до материалов, которые примиряются при строительстве. Это тоже один из ключевых факторов успеха, — рассказал «ФедералПресс» директор бизнес-школы «REMaster» Вадим Сидоров.

Экспансия ростовского рынка краснодарскими компаниями продолжается. Например, кубанский застройщик «Неометрия» будет строить в Ростове новый ЖК «Сказка» на 1,1 тыс. квартир. 24-этажную «Сказку» планируют сдать во втором квартале 2021 года. Как заявляет «Неометрия», ЖК относится к family-классу. Квартиры будут стоить от 860 тысяч рублей. Комплекс будет включать, кроме жилого дома, паркинг и закрытую для посторонних территорию. «Краснодарские компании активно заходят на ростовский рынок жилья. Успешные игроки — „ВКБ-новостройки“, „Неометрия“, „Девелопмент Юг“. Застройщики идут в Ростов потому, что краснодарский рынок перенасыщен. С точки зрения девеломпента, рынок Краснодара опережает ростовский на 5 — 7 лет. Ростов не идет в соседний регион, потому что рынок здесь еще позволяет игрокам работать, такой необходимости диверсифицироваться с точки зрения географии у застройщиков нет», — отмечает Илья Володько.

А есть ли спрос?

«Сейчас на ростовском рынке более 20 тысяч квартир не реализовано, цифра росла последние несколько лет, это плохой индикатор. Снижение произошло только по итогам последнего квартала 2017 года. Потребуется примерно два года, чтобы распродать эти квартиры», — сказал Володько. Но лидеры рынка Ростова сообщают, что продают более 90% квартир к моменту сдачи дома. В ГК «ПАРТИОТ» в 2017 году на стадии строительства было продано 92% квартир, у «ВКБ-Новостройки» процент проданных квартир по состоянию на 1 января этого года — 96%. Это больше, чем доля проданного жилья в 2016 году. Володька считает, что если бы в 2017 году не было ипотеки, то «мы бы потеряли 15-20% сделок в сфере недвижимости».

«Потенциал спроса на рынке высокий, Ростов конкурирует с Краснодаром, у первого есть преимущество — развитая промышленность и рабочие места. Из-за небольшого количества предложений, цена в Ростове на недвижимость выше, чем в других южных городах. Это очень выгодно для застройщика», — отметил Вадим Сидоров.