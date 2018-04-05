Строительство перинатального центра в Костроме оценивается в 3,47 млрд рублей

КОСТРОМА , 5 апреля. / ТАСС /. Стоимость строительства перинатального центра в Костромской области предварительно составит порядка 3,47 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Сергей Ситников.

"Департаментом здравоохранения Костромской области в Министерство здравоохранения РФ направлена бюджетная заявка для включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2021 годы по строительству объекта. По предварительной оценке, стоимость строительства составит 3,47 млрд рублей", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в связи с отсутствием в Костромской области перинатального центра рожениц с самыми сложными патологиями отправляют в медицинские учреждения соседних регионов. Местные власти также ожидают, что центр позволит повысить профессиональные уровень медицинских кадров в области.