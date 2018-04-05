Реконструкцию терминала аэропорта Нальчика планируют начать в этом году

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Работы по реконструкции терминала международного аэропорта Нальчик планируют начать в этом году, сообщил ТАСС сотрудник отдела стратегического развития аэропорта.

"Работы (по реконструкции) сейчас должны начаться, согласуют все документы… по территории и должны начать реконструкцию", — сказал он, уточнив, что проект уже разработали.

Инвестиционный проект по строительству международного аэропорта Нальчик ранее исключили из госпрограммы «Развитие транспортной системы России» из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим власти КБР приняли решение реконструировать аэропорт и разработали новую программу по проекту. Сейчас руководство аэропорта рассчитывает на включение в федеральную целевую программу, чтобы реконструировать авиакомплекс и взлетно-посадочную полосу, добавил представитель аэропорта.

По данным госкомтранса республики, собственник ООО «Аэрокомплекс» за счет привлечения частных инвестиций будет строить современный пассажирский терминал общей площадью 10,5 тыс. кв. м. и годовой пропускной способностью 500 тыс. пассажиров, общая стоимость объекта строительства составляет более 900 млн рублей.

Ранее в госкомтрансе сообщали, что в аэропорту, открытом в 1945 году, значительно изношены и требуют комплексной реконструкции искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов.

Аэропорт Нальчика в 2017 году обслужил более 230 тысяч человек. В этом году пассажиропоток сохранится на уровне 2017 года.