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В Гурьевском районе покрывшийся плесенью дом разваливается на части
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В Гурьевском районе покрывшийся плесенью дом разваливается на части 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Жители одного из домов в посёлке Узловое Гурьевского района бьют тревогу. Стены здания в трещинах, некоторые из них идут прямо к фундаменту. Внутри уже начала хозяйничать сырость.
Светлана Осипова выносит из своей квартиры вещи, которые ещё можно спасти. В этом доме в посёлке Узловое прописаны три семьи. Две из них вынуждены искать новый домашний очаг.
Внутри дома сильно пахнет сыростью. Пол тоже почти прогнил. Местами даже покрылся плесенью. Квартира уходит под воду каждые несколько месяцев, как только начинаются дожди.
Из-за постоянных потопов Светлане Осиповой пришлось отключить в квартире электричество. Боится короткого замыкания. Теперь даже не приготовить горячий обед. Однако сезонные затопления не единственная проблема жителей. Потолки прогнили, а в стенах регулярно появляются новые трещины.
По словам жильцов, здание начало разваливаться на куски девять месяцев назад. Алексей Корнеев уверен: жить в этом доме опасно для жизни.
«У меня маленькие дети. Кирпич упадёт или что-то ещё, ну зачем рисковать», — говорит он.
Люди не раз обращались в администрацию Гурьевска с просьбой переселить их. В ответ получили: «Жилище не является муниципальной собственностью, а чтобы признать его аварийным, нужно согласие всех собственников здания».
«После получения вышеуказанного согласия третьего собственника на признание многоквартирного жилого дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, вопрос будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии. Кроме того администрация Гурьевского городского округа сообщает об отсутствии оснований для решения жилищного вопроса Вашей семьи», — говорится в ответе заместителя главы администрации Гурьевского городского округа.
Владельцы одной из квартир всё еще живут в этом доме. Нашей съёмочной группе дверь открывать они не стали. Возможно, их жильё ещё не одолела сырость. Но в это трудно поверить, ведь почти за стеной у Светланы Осиповой квартира превращается в руины.
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