В аэропорту Кольцово построят новый международный терминал

В екатеринбургском Кольцово построят новый международный терминал и подземную парковку. Реконструкция стоимостью 13,2 млрд рублей планируется к всемирной выставке ЭКСПО-2025, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Согласно плану Кольцово построит новый международный терминал площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Действующие в настоящее время терминалы А и В будут объединены в один терминал внутренних линий. Кроме того, планируется расширить парковочный комплекс, построить новую многоуровневую парковку. Также предусмотрены работы по развитию аэродромной инфраструктуры, направленные на повышение пропускной способности авиаузла в период проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

По прогнозам, пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличится на 11 млн человек. «Мы рассчитываем, что общий объем инвестиций в аэропортовую инфраструктуру составит порядка 9 млрд рублей, в аэродромную инфраструктуру — порядка 4,2 млрд рублей», — отметили в пресс-службе аэропорта.