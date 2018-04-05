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В аэропорту Кольцово построят новый международный терминал
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В аэропорту Кольцово построят новый международный терминал 

Rambler News Service 1 час назад
В екатеринбургском Кольцово построят новый международный терминал и подземную парковку. Реконструкция стоимостью 13,2 млрд рублей планируется к всемирной выставке ЭКСПО-2025, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Согласно плану Кольцово построит новый международный терминал площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Действующие в настоящее время терминалы А и В будут объединены в один терминал внутренних линий. Кроме того, планируется расширить парковочный комплекс, построить новую многоуровневую парковку. Также предусмотрены работы по развитию аэродромной инфраструктуры, направленные на повышение пропускной способности авиаузла в период проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
По прогнозам, пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличится на 11 млн человек. «Мы рассчитываем, что общий объем инвестиций в аэропортовую инфраструктуру составит порядка 9 млрд рублей, в аэродромную инфраструктуру — порядка 4,2 млрд рублей», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Как пояснили в пресс-службе Кольцово, концепция развития аэропортового комплекса была представлена членам инспекционной комиссии Международного Бюро Выставок (МБВ) 2 апреля. Теперь комиссия МБВ поедет на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая намечена на 5 апреля.
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