Строительство комплекса по обработке металлических изделий в Мытищах планируют завершить в июле-сентябре

Строительство производственного комплекса по обработке металлических изделий в Мытищах планируют завершить в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Сотрудники Главгосстройнадзора провели очередную проверку строительства производственного комплекса по обработке металлических изделий, расположенного по адресу: Мытищи, Волковское шоссе, вл. 39. Завершить строительство объекта планируется в III квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.

По словам начальника ведомства Руслана Тагиева, строительство комплекса идет по графику. «В настоящее время на объекте ведется устройство вентфасада и внутренние отделочные работы», — сказал Р. Тагиев.

Отмечается, что по итогам проверки инспекторским составом выявлены нарушения строительных норм и правил. В отношении участников строительства составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание с конкретными сроками устранения нарушений.

«Устранение нарушений находится на контроле сотрудников Главгосстройнадзора», — отметил Р. Тагиев.

Согласно утвержденному проекту, площадь объекта составит 2 тыс. 942 кв. м. Предусмотрена производственная зона, административно-бытовая и складская зоны.

«Благоустройство территории предусматривает автостоянку для грузового и легкового транспорта, тротуары, озеленение, площадки для твердых бытовых отходов», — заключили в ведомстве.