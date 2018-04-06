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Строительство комплекса по обработке металлических изделий в Мытищах планируют завершить в июле-сентябре
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Строительство комплекса по обработке металлических изделий в Мытищах планируют завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Строительство производственного комплекса по обработке металлических изделий в Мытищах планируют завершить в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Сотрудники Главгосстройнадзора провели очередную проверку строительства производственного комплекса по обработке металлических изделий, расположенного по адресу: Мытищи, Волковское шоссе, вл. 39. Завершить строительство объекта планируется в III квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
По словам начальника ведомства Руслана Тагиева, строительство комплекса идет по графику. «В настоящее время на объекте ведется устройство вентфасада и внутренние отделочные работы», — сказал Р. Тагиев.
Отмечается, что по итогам проверки инспекторским составом выявлены нарушения строительных норм и правил. В отношении участников строительства составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание с конкретными сроками устранения нарушений.
«Устранение нарушений находится на контроле сотрудников Главгосстройнадзора», — отметил Р. Тагиев.
Согласно утвержденному проекту, площадь объекта составит 2 тыс. 942 кв. м. Предусмотрена производственная зона, административно-бытовая и складская зоны.
«Благоустройство территории предусматривает автостоянку для грузового и легкового транспорта, тротуары, озеленение, площадки для твердых бытовых отходов», — заключили в ведомстве.
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