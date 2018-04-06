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Проекция тени защитит квартиру от грабителей
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Проекция тени защитит квартиру от грабителей 

Ридус 2 часа назад
Помните фильм «Один дома», когда меленький Кевин, прячась от грабителей, с помощью манекенов создал видимость, что в доме полно людей? Похоже, его идея приглянулась японской риэлторской компании Leopalace21, которая создала необычную систему от взломов.
Разработку назвали «Man on the Curtain» (Человек на занавеске), она представляет собой небольшой проектор, который выводит изображения людей на шторы.
Это может мужчина с пылесосом, женщина, качающая малыша или ребенок со скрипкой — все, что угодно. Главная цель — создать видимость того, что кто-то находится дома.
Люди ставят в квартиру сигнализацию, но она срабатывает уже после проникновения грабителей. Наша система позволит не допустить взлом квартиры или дома, рассказывают разработчики.
Проектор подключается к смартфону, на котором пользователь может выбрать любой режим тени, или включить случайное воспроизведение черно-белых видео длительностью 30 минут, проигрывающихся по кругу.
Идея заманчивая, но многие отметили, что объект за занавеской выглядит не реалистично, к тому же, не так часто в квартирах используется яркое освещение, дающее такие тени. Пока компания не выпустила свой проект в продажу, и дорабатывает задумку.
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