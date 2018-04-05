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В Крюково собственники восстановят две квартиры в прежнее состояние по решению суда
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В Крюково собственники восстановят две квартиры в прежнее состояние по решению суда 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
В Жилищную инспекцию по Зеленоградскому административному округу обратились жители корпусов 1620, 1824 города Зеленограда по вопросу производства незаконных ремонтных работ в квартирах соседей.
В ходе проверки фактов, изложенных в обращении, подтвердились, собственника квартир произвели самовольные работы по перепланировке и переустройству квартир, а именно: была изменена форма оконно-балконного проема между комнатой и балконом, осуществлен перенос санитарно-технического (мойки) и электрического (электроплиты) оборудования из кухни в жилую комнату, частично демонтирован вентиляционный короб на кухне.
По результатам проверки в адрес собственников квартир оформлены предписания о приведении помещений квартир в прежнее состояние, согласно технической документации, а также по частям 1, 2 статьи 7.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации наложен административный штраф в сумме до 4 тыс. руб.
В установленный срок предписания не были исполнены. В отношении собственников были возбуждены административные дела по части 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, материалы административных дел были направлены в мировые суды, которые так же наложили административные штрафы.
Кроме того, Инспекция направила в Зеленоградский районный суд исковые заявления об обязании собственников квартир приведении помещений квартир в прежнее состояние.
Зеленоградский районный суд удовлетворил исковые требования Инспекции.
После вступления решений в силу исполнительные листы будут направлены в службу судебных приставов для принудительного их исполнения.
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