60 лет в развалюхе: в Башкирии вдове ветерана дали деньги на новое жилье 

В прокуратуру Октябрьского района пожаловалась местная пенсионерка. Вдова ветерана Великой Отечественной войны живет в старом доме, построенном еще 60 лет назад. В строении разрушился фундамент, деформировались несущие брусья, прогнили перекрытия, протекала канализация. Зимой пенсионерка замерзала в старом доме, тем не менее в 2014 году комиссия признала дом пригодным для жизни.
— Вдова уже обращалась к чиновникам, но ничего не могла добиться. В дело вмешалась прокуратура, — рассказали в надзорном ведомстве.
После этого дом признали непригодным для проживания и выдали пенсионерке сертификат на новое жилье в размере 1,3 миллиона рублей.