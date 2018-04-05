Законопроект о введении аудита обоснования инвестиций проектов с госучастием одобрен правительством РФ

Законопроект о внедрении обязательного аудита обоснования инвестиций проектов с госучастием одобрен правительством России , сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня.

«Разработанные Минстроем России изменения в законодательство, направленные на внедрение обязательного технологического и ценового аудита (ТЦА) обоснования инвестиций проектов с государственным участием одобрен правительством России. Документ 5 апреля на заседании представил глава Минстроя России М. Мень», — говорится в сообщении.

Как пояснил министр, законопроектом вводится механизм обоснования инвестиций, который предусматривает оценку экономической эффективности предусматриваемых в проектной документации технических и технологических решений. «Предлагаемые законопроектом изменения позволят оптимизировать затраты на реализацию крупных инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средств», — пояснил М. Мень.

По словам М. Меня, требования к составу и содержанию обоснования инвестиций устанавливаются правительством РФ. В состав включаются сведения об основных архитектурных, технологических, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решениях, а также обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства или реконструкции объекта. Также законопроектом уточняются требования к заданию на архитектурно-строительное проектирование.

«Все отраженные в обосновании инвестиций решения будут оцениваться на предмет их экономической эффективности и соответствия современному уровню развития техники и технологий. В заключении аудита должны содержаться экспертная оценка и выводы о возможности оптимизации выбранных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных материалов, сокращения сроков и стоимости строительства в целом и отдельных его этапов. По результатам будет приниматься решение о целесообразности строительства объекта», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что материалы обоснования инвестиций и результаты его аудита будут размещены в единой базе, на основе которой создается электронный портал для общественного обсуждения указанных материалов. Обоснование инвестиций, задание на проектирование, результаты технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объектов капстроительства являются обязательными документами при принятии решений о строительстве объекта.

«Введение механизма обоснования инвестиций позволит повысить точность определения предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства, а также повысить эффективность использования бюджетных средств при строительстве объектов», — добавил М. Мень.