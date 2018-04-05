В Дагестане появится региональное бюджетное учреждение кадастровой оценки 

В Дагестане появится региональное бюджетное учреждение кадастровой оценкиВ регионах России появятся бюджетные учреждения оценщиков, сообщает заместитель министра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на «Деловом завтраке» в «Российской газете».
С 2017 года обязанность оценщика выполняли специальные уполномоченные юридические лица, следуя вступившему закону «О государственной кадастровой оценке».
Исходя из этого же закона, теперь в каждом субъекте страны будут свои бюджетные учреждения, которые будут заниматься кадастровой оценкой. На данный момент они созданы в 40 регионах. Таким образом, оценку имущества будет проводить не физическое, а юридическое лицо, учрежденное субъектом РФ.
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