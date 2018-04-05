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Недвижимость в Испании продолжает дорожать
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Недвижимость в Испании продолжает дорожать 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным оценочной компании Tinsa, самый значительный годовой рост цен на дома и квартиры зафиксирован в регионах Мадрид (+15,5%), Наварра (+12,1%) и на Балеарских островах (+10,5%). В самой столице подорожание за год достигло 17%, а на Пальма-де-Майорке — 14,7%, пишет Murcia Today.
На другом конце шкалы расположились Эстремадура, Кастилья-ла-Манча и Галисия, где были зарегистрирована слабая положительная динамика. В остальных автономных сообществах рост цен оказался приближен к общенациональному. В Мурсии, например, средняя стоимость жилья повысилась за год на 3,5%. В настоящее время наиболее дорогое жилье в Испании — в курортном городе Сан-Себастьян: средняя стоимость квадратного метра здесь — €3 230. Далее идут Барселона (€3 130), Мадрид (€2 600), Бильбао (€2 090) и Кадис (€1 940).
Смотрите наше видео о недвижимости побережья Коста-Бланка.
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