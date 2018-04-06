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В ЦВО в два раза увеличились темпы предоставления постоянного жилья военнослужащим
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В ЦВО в два раза увеличились темпы предоставления постоянного жилья военнослужащим 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Оптимистичная картина и с предоставлением служебного жилья для военнослужащих. За три месяца этого году «Центррегионжилье» обеспечил служебными жилыми помещениями более 1,2 тыс. военнослужащих, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В Центральном военном округе с начала 2018 году в два раза увеличились темпы предоставления постоянного жилья для военнослужащих.
С начала года, то есть с января по март, жилыми помещениями для постоянного проживания обеспечено 355 военнослужащих, в том числе жилищной субсидией — 320, квартирами — 35, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Стоит отметить, что только за март жилье получили 180 семей.
Оптимистичная картина и с предоставлением служебного жилья для военнослужащих. За три месяца этого году «Центррегионжилье» обеспечил служебными жилыми помещениями более 1,2 тыс. военнослужащих, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
С начала года принято решений на выплату денежных средств, дополняющих накопительно-ипотечные счета, в отношении 31 военнослужащего на общую сумму 63,5 млн рублей, что также в два раза превышает показатели 2017 года за аналогичный период.
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