Новые возможности рынка недвижимости Вьетнама

Стратегия № 1. Сдача в аренду

Идея. На главном курорте Вьетнама — Нячанге — огромный спрос на жилье. Семейные пары, мамочки с детьми, пенсионеры, фрилансеры со всего мира — приезжают сюда «зимовать» на 3-6-12 месяцев. Да и многие вьетнамцы перебираются на заработки. Расходы на содержание квартиры невелики, налога на недвижимость нет — все это позволяет зарабатывать на аренде от 8% годовых. Плюс имеются агентства, которые возьмут на себя все хлопоты.

Инвестиции. В Нячанге ключевую роль в формировании цены на недвижимость играет статус комплекса, а не расстояние до моря. Цены на готовое жилье в зданиях эконом-класса стартуют от $40 тыс., в элитных проектах небольшая квартира будет стоить $100-200 тыс.

Практика нашего агентства — включать все дополнительные расходы в стоимость, то есть сверх цены ничего доплачивать не надо. Если будете покупать самостоятельно, имейте в виду: около $100 уйдет на услуги нотариуса, 2% от цены — на переоформление документов у застройщика, при покупке новостройки добавляется еще 2% на капремонт (это единоразовый сбор). Также при получении свидетельства о собственности владелец платит госпошлину — 0,5% от стоимости жилья.

Доход. Чтобы сдавать квартиру в аренду самостоятельно, ее надо зарегистрировать в департаменте строительства и при этом платить персональный налог с доходов физлица — 10% от суммы прибыли по факту заселения жильцов.

На практике, для этого надо жить в Нячанге — чтобы следить за нанимателями и ходить по инстанциям. Большинство иностранцев отдают свою недвижимость в управление агентствам, у которых есть лицензия на эту деятельность, заключают с ними договор, а компании ищут жильцов, контролируют оплату ЖКХ и внесение налоговых платежей, следят за сохранностью имущества. Вознаграждение — 10% от стоимости аренды.

А вот оплата «коммуналки» — на жильцах, если квартира сдана в аренду. В среднем получается $20-40 в месяц.

Обычно в Нячанге стоимость аренды составляет 10% от цены квартиры, в центре, где силен спрос, даже больше. С учетом всех расходов можно выйти на прибыль более 8% в год. Например, квартира, которая была куплена за $50 тыс., может сдаваться за $500 в месяц. Чистая прибыль после вычета всех расходов составит $400 в месяц, или $4 800 в год. Окупаемость — 10 лет и 4 месяца. Доходность — 9,5% в год.

Стратегия № 2. Инвестиции в строительство

Идея. Нячанг стремительно застраивается новыми качественными комплексами. Застройщики охотно привлекают капитал инвесторов на ранних стадиях, для них это выгоднее, чем работать с банками. Этим пользуются вьетнамские частные инвесторы и агентства недвижимости, которые в первые же дни выкупают у застройщика целые этажи, а потом продают с выгодой. А выгода — внимание! — может достигать 60%. Главное — найти надежного застройщика и комплекс с большим потенциалом роста цен.

Инвестиции. При покупке новостройки в начальной или средней стадии строительства нужно уплатить не всю сумму, а только первый взнос, обеспечивающий получение контракта с застройщиком. На остаток дается беспроцентная рассрочка. Это удобно, потому что крупная сумма сразу не требуется. И безопасно, потому что деньги перечисляются по мере постройки здания.

На руках достаточно иметь $40 тыс. для входа в инвестиционный проект на стадии котлована. Перепродавать с минимальной наценкой можно уже через два-три месяца до следующих платежей (траншей) по контракту с застройщиком. Или дождаться сдачи проекта в эксплуатацию и получить максимальную прибыль.

Доход. Когда объект будет построен, рыночная цена существенно повысится. Приведу типичный пример. Квартиру 58 кв. м в комплексе «Океаник» на стадии котлована застройщик продавал за $43 тыс. Через год такой же объект стоил $50 тыс. Сейчас, когда дом уже сдан в эксплуатацию, квартира продается за $65 тыс. Итого прирост капитала составил $22 тыс., то есть в среднем 50% от цены на стадии котлована.

Доходность 30-60% от цены покупки — тот результат, который можно прогнозировать в этой стратегии. Налог на доходы с частного лица при продаже составляет 2% от цены. Вам нужно просто назвать сумму, которую вы хотите получить на руки, агентство недвижимости позаботится об уплате налога и проконтролирует документы.

Почему Вьетнам?

Анна Герус, директор компании ZIMAVTEPLE:

Иметь квартиру на курорте международного класса в теплой экзотической стране выгодно и приятно. Нячанг — центр международного и локального туризма во Вьетнаме. Вы это почувствуете, как только приедете сюда. Здесь всегда много туристов и большой спрос на жилье. Вложение денег в востребованную недвижимость — лучший способ сохранения сбережений. И отдыхать в собственной квартире комфортнее, чем в отеле. Рынок недвижимости Вьетнама впервые открылся иностранцам: местные жители лояльно относятся к приезжим, а законы позволяют покупать недвижимость на свое имя. Земля по-прежнему принадлежит государству, и частная собственность на участок ограничена 50 годами для застройщика комплекса. Но в эти годы у собственника квартиры есть полные права — сдавать в аренду, продавать, завещать, дарить. Спустя 50 лет застройщик продлевает контракт с государством, также и владелец квартиры переоформляет сертификат собственности еще на полвека. При желании вы можете проживать во Вьетнаме круглый год. Вид на жительство оформляется при регистрации компании, официальном трудоустройстве или владении акциями действующей фирмы. Также можно получить мультивизу на год в аэропорту по прилете. Нашим клиентам мы поможем решить эти вопросы. Есть возможность купить квартиру в Нячанге удаленно, оформив нотариальную доверенность. Это удобно для тех, кому по тем или иным причинам нельзя выезжать заграницу, а вложить деньги в недвижимость необходимо. Вьетнамская экономика расцветает, сюда стекается международный капитал. По прогнозам Всемирного банка , к 2019 году Вьетнам обгонит Китай по росту ВВП. Здесь строятся госпитали, открываются языковые школы, иностранцы обеспечивают вьетнамцев работой, открывая компании и налаживая производство. На конференции по недвижимости, прошедшей в Сингапуре , Вьетнам был назван самой интересной страной Азии для инвестиций. Последние пару лет, по данным CBRE и Colliers, цены на недвижимость повышаются на 3-7% ежегодно. Мы ожидаем дальнейшего роста. Многие выходцы из СНГ создают во Вьетнаме ресторанный и туристический бизнес, ориентируясь на потребности приезжающих туристов. Но есть один минус — в этом бизнесе вы не сможете получать пассивный доход: чтобы преуспеть, придется посвящать этому много времени и сил. Другое дело — недвижимость. Здесь вы будете только отдыхать, имея при этом хорошую прибыль.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.