Максим Авдеев: «Логистический центр в индустриальном парке „Новоселки“ будет сдан уже летом»

В индустриальном парке «Новоселки» завершен очередной этап строительства крупного оптово-распределительного центра для федерального ритейлера «Х5 Ритейл». Объект предназначен для хранения и транспортировки различных продуктов питания в сети продуктовых магазинов в Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

Соглашение о реализации проекта по строительству логистического центра подписано между ООО «ОРЦ „Ярославль“, входящим в ГК „Ромекс групп“, и Правительством Ярославской области в 2017 году. Региональная корпорация развития предложила инвестору площадку в индустриальном парке „Новоселки“, удобную с точки зрения географического расположения, наличия развитой транспортной и инженерной инфраструктуры.

— Реализация значимого для региона проекта является результатом активной инвестиционной политики, направленной на привлечение надежных и успешных компаний в Ярославскую область, — отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев . — Здесь прекрасная логистическая площадка, необходимая инженерная инфраструктура, удобные транспортные потоки внутри региона и в близлежащие области. Мы оказываем инвестору содействие в решении всех организационных вопросов. Благодаря этому строительство ведется быстрыми темпами, и уже летом этого года объект будет сдан.

Общая стоимость проекта — порядка 2 миллиардов рублей. Объект площадью 36900 квадратных метров расположен на участке размером 9,91 гектара. На сегодняшний день закрыты тепловые контуры зданий и введена в эксплуатацию котельная. Заключены договоры на подключение объекта к водоснабжению, электроэнергии и другим коммуникациям, ведутся строительно-монтажные работы в здании складского комплекса и монтаж внутренних инженерных сетей.

— Несмотря на погодные условия, строительство объекта мы завершим в заявленные сроки и уже в августе планируем сдать его в эксплуатацию, — отметил руководитель проекта Сергей Демьянчук. — Логистический центр позволит создать условия для качественного хранения при специальных температурных режимах до 57 тонн различных продуктов питания, которые будут распространяться по сети продуктовых магазинов „Х5 Ритейл“. Планируется, что обслуживать оптово-распределительный центр будут 250 сотрудников.